  1. السياسة
٧ ديسمبر ٢٠١٢ - ١٩:٢٨

عبداللهيان

بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من اشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا

بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من اشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية ان بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من خلال ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابية في سوريا واشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي وتوسيع نطاق العمليات الارهابية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان ان المسؤولين عن المذابح التي ترتكب ضد المدنيين الابرياء في سوريا , يتحدثون حاليا عن احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا وهذا يدل على ان لديهم اهداف مشؤومة.
واضاف : ان سوريا ليست بحاجة الى السلاح الكيمياوي , ولن تسمح ايضا لاحتمال استخدامها من قبل الجماعات المسلحة عديمة المسؤولية والمدعومة من الخارج.
وتابع قائلا : ان سوريا اجتازت مرحلة الازمة الامنية , ولكن بعض الجهات بارسالها السلاح الى هذا البلد وطرح احتمال استخدام السلاح الكيمياوي , وتوسيع نطاق الاعمال الارهابية , لديهم اهداف مغرضة.
ودان عبداللهيان الاعمال الارهابية في سوريا والتي اسفرت عن مقتل واصابة عدد من ابناء الشعب السوري المقاوم , وقال : ان بعض الاطراف تعتبر نفسها افضل من منظمة الامم المتحدة وخطة المبعوث الاممي الى سوريا , وتحاول فرض ارادتها على الآخرين من خلال اجراءات متسرعة.
كما انتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية استخدام الغازات الكيمياوية السامة ضد الشعب البحريني والتزام الصمت تجاه ذلك ، مضيفا : ان مشكلتي البحرين وسوريا لهما حل سياسي فقط , وان استمرار التدخلات الخارجية سيعرض امن هذين البلدين والمنطقة برمتها للخطر./انتهى/
 

 
رمز الخبر 1760147

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