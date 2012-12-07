بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من اشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية ان بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من خلال ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابية في سوريا واشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي وتوسيع نطاق العمليات الارهابية.
وافادت وكالة مهر للانباء ان مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان ان المسؤولين عن المذابح التي ترتكب ضد المدنيين الابرياء في سوريا , يتحدثون حاليا عن احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا وهذا يدل على ان لديهم اهداف مشؤومة.
رمز الخبر 1760147
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