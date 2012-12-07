بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من اشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية ان بعض الاطراف لديها اهداف مشؤومة من خلال ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابية في سوريا واشاعة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي وتوسيع نطاق العمليات الارهابية.