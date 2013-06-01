خمسة قتلى في تجدد أعاصير أميركا

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الجزيرة ،ان وسائل إعلام محلية ذكرت أن أربعة أعاصير ضربت مدينة أوكلاهوما ورافقتها أمطارغزيرة كما أدت إلى إخلاء مطار المدينة وانقطاع التيار الكهربائي عدة مرات.

وقالت هيئة إدارة الطريق السريع في أوكلاهوما إن أماً ورضيعها كانا من بين القتلى حيث لقيا حتفهما في سيارة على طريق غربي المدينة.

وتحدثت مستشفيات في المنطقة عن إصابة العشرات بجروح خمسة منهم في حالة حرجة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ثلاثة أعاصير على الأقل ضربت مدينة أوكلاهوما والمنطقة المجاورة لها بينما شهدت عدة مقاطعات عواصف شديدة تسببت في بقاء العديد من المواطنين عالقين داخل سياراتهم على الطرقات.

وقالت محطة "كي دبليو" التلفزيونية المحلية إن مطار ويل روجرز في أوكلاهوما أُغلق لأنه استخدم ليأوي 1200 شخص.وأعلنت شركة أوكلاهوما للغاز والكهرباء أن الكهرباء انقطعت عن 53 ألف مشترك في مدينة أوكلاهوما.

وتضرب الولايات المتحدة أكثر من 1200 إعصار في المتوسط سنوياً، لكن معظمها صغير نسبيا./انتهى/ً

