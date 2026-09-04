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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٧ ص

عبور 4 ناقلات نفط فقط من مضيق هرمز يوم الخميس

عبور 4 ناقلات نفط فقط من مضيق هرمز يوم الخميس

أظهرت إحصاءات شركات الشحن أن أربع ناقلات نفط فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، وأن حركة السفن في المضيق تراجعت بشكل حاد خلال الأيام العشرة الماضية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الحدث أن البيانات المنشورة من قبل شركات الشحن تشير إلى أن أربع ناقلات نفط فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس.

وبحسب تقرير هذه الشركات، تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وتأتي هذه الإحصاءات في وقت كانت قد أعلنت فيه شركة كبلر، المكلفة بتتبع السفن، أن ست سفن شحن فقط عبرت المضيق يوم الأربعاء الماضي، وكان من بين السفن العابرة سفينتان عملاقتان لنقل الغاز.

ويأتي توقف الملاحة البحرية في مضيق هرمز في وقت لا يزال فيه دونالد ترامب يدعي السيطرة على هذا المضيق.

/انتهى/

رمز الخبر 1973542

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