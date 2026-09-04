عبور 4 ناقلات نفط فقط من مضيق هرمز يوم الخميس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الحدث أن البيانات المنشورة من قبل شركات الشحن تشير إلى أن أربع ناقلات نفط فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس.

وبحسب تقرير هذه الشركات، تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وتأتي هذه الإحصاءات في وقت كانت قد أعلنت فيه شركة كبلر، المكلفة بتتبع السفن، أن ست سفن شحن فقط عبرت المضيق يوم الأربعاء الماضي، وكان من بين السفن العابرة سفينتان عملاقتان لنقل الغاز.

ويأتي توقف الملاحة البحرية في مضيق هرمز في وقت لا يزال فيه دونالد ترامب يدعي السيطرة على هذا المضيق.

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