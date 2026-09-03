ارتفاع عدد شهداء الهجوم الأميركي على حفل زفاف في سيريك

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "بجمان شاهرخي"، رئيس جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، قال إن آسية مولائي نجاد، البالغة من العمر 22 عاماً، كانت من بين المصابين في هجوم الليلة قبل الماضية الأميركي على حفل زفاف في مدينة سيريك، وقد نقلت إلى قسم العناية المركزة في مستشفى ميناب بسبب شدة إصاباتها، حيث كانت تتلقى العلاج.

وأضاف أنه رغم جهود الكادر الطبي، استشهدت هذه المصابة بعد ظهر اليوم متأثرة بجراحها، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الهجوم إلى خمسة أشخاص.

وكان الهجوم الأميركي الليلة قبل الماضية على حفل زفاف في مدينة سيريك قد أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين.

وكانت آسية مولائي نجاد من أهالي بندر بل، التابعة لمدينة بندر خمير، وكانت ضيفة في حفل الزفاف.

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