  1. إيران
  2. المجتمع
٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٥٣ م

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الأميركي على حفل زفاف في سيريك

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الأميركي على حفل زفاف في سيريك

أعلن رئيس جامعة هرمزغان للعلوم الطبية عن ارتفاع عدد شهداء الهجوم الأميركي على حفل زفاف في مدينة سيريك إلى 5 أشخاص.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "بجمان شاهرخي"، رئيس جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، قال إن آسية مولائي نجاد، البالغة من العمر 22 عاماً، كانت من بين المصابين في هجوم الليلة قبل الماضية الأميركي على حفل زفاف في مدينة سيريك، وقد نقلت إلى قسم العناية المركزة في مستشفى ميناب بسبب شدة إصاباتها، حيث كانت تتلقى العلاج.

وأضاف أنه رغم جهود الكادر الطبي، استشهدت هذه المصابة بعد ظهر اليوم متأثرة بجراحها، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الهجوم إلى خمسة أشخاص.

وكان الهجوم الأميركي الليلة قبل الماضية على حفل زفاف في مدينة سيريك قد أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين.

وكانت آسية مولائي نجاد من أهالي بندر بل، التابعة لمدينة بندر خمير، وكانت ضيفة في حفل الزفاف.

/انتهى/

رمز الخبر 1973537

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات