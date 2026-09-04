مخطط صهيوني لتهجير مليوني فلسطيني قسراً من غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سبوتنيك أن إيتامار بن غفير، وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني، كشف عن مخطط تحت عنوان "فصل 710"، يهدف إلى تهجير نحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وزعم بن غفير أن هناك دولاً مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، وأن عدداً كبيراً من سكان غزة يرغبون في مغادرة المنطقة.

وتابع في ادعاءاته أن خروج الفلسطينيين لن يتم دون وجهة نهائية، وأن الأسر ستبقى معاً خلال عملية النقل هذه.

كما قال وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني إن هذا الكيان سيدفع تعويضات للدول المستقبلة مقابل استقبال الفلسطينيين.

ودعا بن غفير إلى تشكيل وزارة لشؤون الهجرة، وأعلن أنه سيتم تعيين وزير ومدير لتنفيذ هذا المخطط، وأن إسرائيل ستتولى تنفيذه بشكل مباشر.

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