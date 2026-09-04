نيويورك تايمز: البحرية الأميركية تواجه أزمة لوجستية حادة في الشرق الأوسط

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المنار أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت، في تقرير لها، أن البحرية الأميركية تواجه أزمة لوجستية حادة في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير نيويورك تايمز، تحتاج نحو 20 سفينة تحمل قرابة 20 ألف بحار وجندي مشاة، أسبوعياً، إلى أكثر من 420 ألف وجبة غذاء، ونحو ثمانية ملايين غالون من الوقود.

ويضيف التقرير أنه بعد أن دمرت إيران القاعدة اللوجستية الرئيسية للبحرية الأميركية في البحرين، تفاقمت الأوضاع بشكل حاد، مما أدى إلى تهديد شديد للموانئ المجاورة الأخرى، لدرجة توقف استخدامها.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن سفن الإمداد تضطر الآن إلى قطع مسافة نحو 2200 ميل للوصول إلى جزيرة دييغو غارسيا، أو حتى مسافات أطول للوصول إلى سنغافورة، ثم العودة إلى أسطولها.

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