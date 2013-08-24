الرئيس روحاني يدين بشدة استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان الرئيس روحاني وعلى هامش مشاركته في مراسم تجديد مجلس الوزراء البيعة مع مؤسس الجمهورية الاسلامية ادان بشدة استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا.

واستطرد الرئيس روحاني قائلا ان الجمهورية الاسلامية وبصفتها من ضحايا الاسلحة الكيماوية تطالب المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود الممكنة للحيلولة دون استخدام هذا النوع المحظور من الاسلحة في كل انحاء العالم ولاسيما في سوريا

كما ادان الرئيس حسن روحاني الغارة الجوية الصهيونية على لبنان قائلا ان حالة عدم الاستقرار والارهاب اللذين يسودان المنطقة يدلان بكل وضوح بانه ثمة مؤامرات احيكت سلفا للمنطقة من قبل الاعداء حيث نشهد تداعيات هذه المؤامرة على نحو جلي في كل من سوريا ومصر

ولفت الرئيس روحاني الى ان انعدام الامن وسيادة الفوضى في المنطقة تصبان بمصلحة الكيان الصهيوني حصرا مهيبا بشعوب المنطقة بضرورة توخي اليقظة لعودة الامن والاستقرارالى ربوعها ./انتهى/

