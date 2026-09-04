استشهاد عنصر في حرس الحدود خلال اشتباك مع جماعة معادية للثورة في "باوه"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد كياست سبحري قال إن حرس الحدود في كتيبة حدود باوه اشتبكوا، في ساعات الفجر الأولى من اليوم 04 سبتمبر، أثناء قيامهم بمهمة مراقبة ورصد الشريط الحدودي، مع عناصر جماعة معادية للثورة.

وأضاف أن حراس الحدود صمدوا بصلابة وشجاعة في وجه عناصر هذه الجماعة، وبفضل صمود وتضحية قوات حرس الحدود المستعدة للتضحية بأرواحهم، تم صد هجوم العناصر المسلحة.

وأكد قائد حرس الحدود في محافظة كرمانشاه أن حراس الحدود، بصمودهم وتضحياتهم، منعوا تسلل عناصر الجماعة المعادية للثورة إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع سبحري أنه للأسف، وخلال هذا الاشتباك المسلح، نال الرقيب أول رضا دارايي عمارتي، الذي صمد ببسالة وصلابة في وجه العناصر المعادية للثورة، شرف الشهادة.

وأكد، مخلداً ذكرى هذا الشهيد الأبرار، جاهزية ويقظة قوات حرس الحدود لحماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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