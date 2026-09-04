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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٩ م

"ايجئي" يحضر صلاة الجمعة في "دلهي" مع المصلين

"ايجئي" يحضر صلاة الجمعة في "دلهي" مع المصلين

توجه رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الذي سافر إلى دلهي للمشاركة في المؤتمر القضائي لبريكس، يوم الجمعة إلى مسجد جامع دلهي، وأدى صلاة الجمعة مع المصلين الهنود.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه عند وصول حجة الإسلام والمسلمين محسني أجئي، استقبله إمام مسجد جامع دلهي وخطيب الجمعة في المدينة، ورحّب به.

كما أجرى رئيس السلطة القضائية، قبل إقامة صلاة الجمعة، محادثات مع خطيب وإمام مسجد جامع دلهي حول قضايا العالم الإسلامي.

وبعد هذا اللقاء الودي، حضر رئيس السلطة القضائية بين المصلين والمؤمنين في مسجد جامع دلهي، وأجرى معهم محادثات، واطلع عن كثب على هموم المجتمع المسلم في هذه المنطقة. وقد قوبل هذا اللقاء بترحيب المصلين، وتوجه حجة الإسلام والمسلمين محسني أجئي بعد ذلك، جنباً إلى جنب مع إخوانه المسلمين الهنود، لصفوف الصلاة في هذا المسجد التاريخي، وأدى صلاة الجمعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1973545

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