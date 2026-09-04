"ايجئي" يحضر صلاة الجمعة في "دلهي" مع المصلين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه عند وصول حجة الإسلام والمسلمين محسني أجئي، استقبله إمام مسجد جامع دلهي وخطيب الجمعة في المدينة، ورحّب به.

كما أجرى رئيس السلطة القضائية، قبل إقامة صلاة الجمعة، محادثات مع خطيب وإمام مسجد جامع دلهي حول قضايا العالم الإسلامي.

وبعد هذا اللقاء الودي، حضر رئيس السلطة القضائية بين المصلين والمؤمنين في مسجد جامع دلهي، وأجرى معهم محادثات، واطلع عن كثب على هموم المجتمع المسلم في هذه المنطقة. وقد قوبل هذا اللقاء بترحيب المصلين، وتوجه حجة الإسلام والمسلمين محسني أجئي بعد ذلك، جنباً إلى جنب مع إخوانه المسلمين الهنود، لصفوف الصلاة في هذا المسجد التاريخي، وأدى صلاة الجمعة.

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