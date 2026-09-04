"كوليوند" يوجه رسالة للإفراج عن الطيارين الإيرانيين المحتجزين في قطر

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الموقع الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر، أن جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر متابعاتها ومراسلاتها المتعددة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وضعت موضوع التقارير المنشورة حول اعتقال واحتجاز عدد من الطيارين الإيرانيين في قطر على جدول أعمالها، وطالبت بتوضيح وضعهم.

وفي استمرار لهذه المتابعات، وجّه بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، رسالة إلى ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أشار فيها إلى التقارير والأدلة والمعلومات الواردة، وطلب متابعة عاجلة للموضوع من قبل هذه الهيئة الدولية.

وشدد في رسالته على الأبعاد الإنسانية للموضوع، معتبراً أن توضيح وضع ومكان احتجاز الأشخاص المشار إليهم، والاطمئنان على سلامتهم، وتمتعهم بالحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، أمر ضروري.

كما أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر أن الجمعية كانت قد تابعت الموضوع سابقاً عبر مكتب تمثيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران، وطالبت بالإعلان عن نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة.

وتابع، بالنظر إلى مهمة ومسؤوليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنسانية، طلب من رئيسة اللجنة متابعة الموضوع بشكل عاجل عبر القنوات المعنية، وفي حال أمكن، توضيح وضع ومكان احتجاز الأشخاص المشار إليهم، والاطمئنان على صحتهم ومعاملتهم الإنسانية.

كما أعلن كوليوند استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيراني لتقديم أي معلومات ووثائق تكميلية تحتاجها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

رد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على متابعات الهلال الأحمر الإيراني

ورداً على هذه المتابعات، أعلن ستيفان بونامي، رئيس بعثة تمثيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران، في رده على نائب الشؤون الدولية والقانون الإنساني في جمعية الهلال الأحمر، أن رسالة الدكتور كوليوند الأخيرة قد أُرسلت إلى مكتب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدراستها وإبلاغها.

وأشار بونامي إلى إجراءات هذه الهيئة، مؤكداً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مهمتها الإنسانية ووفقاً لمبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة، لا تزال على تواصل وتفاعل فعال مع جميع الأطراف والجهات المعنية.

كما شدد رئيس بعثة تمثيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران على أن اللجنة، من خلال حوارات ثنائية وسرية مع الأطراف المتحاربة، تتابع وتطرح القضايا المتعلقة بمصير ومكان احتجاز المفقودين، في إطار الالتزامات الواجبة التطبيق في القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أنه في حال تلقي معلومات ذات صلة من السلطات القطرية، ستتأكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إتاحة هذه المعلومات للسلطات المعنية، لإبلاغ العائلات لاحقاً.

كما أكدت جمعية الهلال الأحمر الإيراني أنها ستواصل متابعاتها الإنسانية لتوضيح وضع ومصير الأشخاص المشار إليهم، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقنوات المعنية الأخرى.

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