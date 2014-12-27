عشرات آلاف البحرينيين يتظاهرون غرب المنامة

وجاءت هذه المشاركة الضخمة رغم الترهيب الرسمي وانتشار الآليات العسكرية على طول الطرق المؤدية لمكان انطلاق المسيرة.

وقد رفعت خلال المظاهرة شعارات تؤكد على استمرار الحراك الشعبي العارم المطالب بالتحول الديمقراطي ورفض حكم الاستبداد والتأكيد على فشل الانتخابات التي اجراها الحكم وقاطعتها الغالبية السياسية من شعب البحرين .

وأكد المتظاهرون على هزالة الانتخابات وصوريتها وعدم تمثيل مجلس النواب ولا الحكومة القائمين للمواطنين.

ورفع المواطنون البحرينيون في التظاهرة التي امتدت من دوار الشاخورة شرقاً إلى دوار سار غرباً، أعلام البحرين ويافطات كتب عليها أن الحكومة والبرلمان بلا شرعية.

وجاءت التظاهرة بعد أسابيع من المنع التعسفي للنظام لأي تظاهرة سلمية للمعارضة، في إطار قمع حرية الرأي ومصادرة الحريات، وفي اطار القبضة البوليسية التي يحاول النظام بها محاصرة شعب البحرين /انتهى/ .

