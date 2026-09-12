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١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٢:٢٧ م

تحييد خلية إرهابية في سراوان ومقتل أربعة من الخونة

تحييد خلية إرهابية في سراوان ومقتل أربعة من الخونة

أعلن مقر "القدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإسلامي بأنه تم رصد واستهداف خلية إرهابية محترفة كانت تخطط لعملية اغتيال في مدينة سراوان فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، أنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت من المواطنين وعمليات رصد استخباراتي دقيق، تم تحديد واستهداف خلية إرهابية محترفة كانت تعتزم تنفيذ عملية اغتيال في سراوان فجر اليوم.

وقد أدى ذلك إلى مقتل أربعة من الإرهابيين الخونة، كما تم العثور على أسلحة وكميات من الذخيرة والمتفجرات في مخبأ الخلية.

كما استُشهد ثلاثة من قوات الحرس الثوري المجهولين خلال العملية التي استمرت حتى ما قبل ظهر اليوم.

وفي حين أعرب مقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري عن شكره لتعاون وصبر السكان المحليين، فقد أكد مجدداً -كما ورد في بيان سابق- أن المساس بأمن أهالي محافظة سيستان وبلوشستان الأعزاء يُعد "خطاً أحمر".

وشدد المقر على أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعات الخائنة تظل تحت المراقبة الاستخباراتية وسيتم التعامل معها في الوقت المناسب.

ووفقاً لمقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، هناك احتمال لارتفاع عدد القتلى في صفوف الإرهابيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1973763
جواد ماستری فراهانی

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