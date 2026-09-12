تحييد خلية إرهابية في سراوان ومقتل أربعة من الخونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، أنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت من المواطنين وعمليات رصد استخباراتي دقيق، تم تحديد واستهداف خلية إرهابية محترفة كانت تعتزم تنفيذ عملية اغتيال في سراوان فجر اليوم.

وقد أدى ذلك إلى مقتل أربعة من الإرهابيين الخونة، كما تم العثور على أسلحة وكميات من الذخيرة والمتفجرات في مخبأ الخلية.

كما استُشهد ثلاثة من قوات الحرس الثوري المجهولين خلال العملية التي استمرت حتى ما قبل ظهر اليوم.

وفي حين أعرب مقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري عن شكره لتعاون وصبر السكان المحليين، فقد أكد مجدداً -كما ورد في بيان سابق- أن المساس بأمن أهالي محافظة سيستان وبلوشستان الأعزاء يُعد "خطاً أحمر".

وشدد المقر على أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعات الخائنة تظل تحت المراقبة الاستخباراتية وسيتم التعامل معها في الوقت المناسب.

ووفقاً لمقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، هناك احتمال لارتفاع عدد القتلى في صفوف الإرهابيين.

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