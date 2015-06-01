سياسي ايراني : نستطيع اعادة تشغيل منشآتنا النووية خلال ساعات

وصرح غفوري فرد في مقابلة مع وكالة مهر للانباء "انه فيما يخص قضية التطور العلمي والتقني بعد الاتفاق النووي المرتقب بين ايران والدول الست يجب ان نقبل بأن سرعة تكنولوجيتنا النووية ستنخفض حتى في حال القبول باتفاق نووي جيد لكننا نستطيع اعادة تشغيل منشآتنا النووية خلال ساعات قليلة في اي وقت نشاء" .

واضاف: استطيع ان اقول بصراحة انه في حال تدمير كافة معداتنا النووية واستشهاد كافة علمائنا النوويين فاننا نستطيع فورا اعادة الحياة الى هذا القطاع لأن هذا العلم قد اصبح محليا في البلاد .

وردا على سؤال حول احتمال قيام امريكا بشن حروب بالنيابة ضد ايران قال غفوري فرد: لا يوجد احد ولا قوة في المنطقة تتجرأ على التفكير بمواجهة ايران، ان امريكا قد هزمت في العراق وافغانستان ويمكن ان تكون قد فكرت بشن حروب بالنيابة ضد ايران لكن هل تستطيع السعودية او الامارات ان تحارب ايران نيابة عن امريكا ؟ هل ان السعودية والامارات تمتلكان قوات برية قوية تستطيع مواجهة ايران ؟ /انتهى/