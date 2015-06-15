  1. السياسة
١٥ يونيو ٢٠١٥ - ١٤:٤٥

قطع بحرية ايرانية الصنع ستجتاز المحيطين الاطلسي والهادئ خلال ۵ سنوات

قطع بحرية ايرانية الصنع ستجتاز المحيطين الاطلسي والهادئ خلال ۵ سنوات

اعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية الاميرال "امير رستكاري" ان ايران ستكون قادرة على صنع قطع بحرية تستطيع اجتياز المحيط الاطلسي والمحيط الهادئ خلال ۵ او ۶ سنوات .

وافادت وكالة مهر للانباء ان الاميرال رستكاري قال : ان القوات البحرية التابعة للجيش الايراني قد تواجدت في كافة ارجاء المحيط الهندي والبحر الأحمر وبحر الصين ومداخل المحيط الهندي واننا سنكون قادرين على صنع قطع بحرية تجتاز المحيطين الاطلسي والهادئ خلال ۵ أو ۶ سنوات .

 واضاف الاميرال رستكاري ان قائد الثورة الاسلامية قد أكد خلال السنوات الاخيرة على موضوع الاستفادة من البحر ، وقال : ان القوات المسلحة وخاصة القوات البحرية التابعة للجيش والتي تقع على عاتقها مسؤولية العمل في شمال المحيط الهندي وبحر عمان وسواحل جنوب شرقي البلاد بالاضافة الى وزارة الدفاع هما الجهازان اللذان قاما باتخاذ أكثر الاجراءات لتنفيذ اوامر قائد الثورة الاسلامية في مجال العمل في البحر /انتهى/ .

رمز الخبر 1855908

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