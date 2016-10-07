بيونغ يانغ: سنعزز قدراتنا النووية كما ونوعا لصد التهديد الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزارة خارجية كوريا الشمالية قالت، في بيان، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول، إن الضغط على البلاد من قبل الولايات المتحدة وصل إلى مرحلة حرجة.

وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عزلة دولية على كوريا الشمالية وتجبر الدول الأخرى على قطع العلاقات مع بيونغ يانغ أو تخفيض مستواها، مضيفة أن الإدارة الأمريكية لم تستخلص أية دروس من سياستها الفاشلة تجاه كوريا الشمالية.

وحذرت الوزارة، في البيان، من أن "الجمهورية الشعبية ستعزز قدراتها النووية كمية وجودة للدفاع عن سيادة (الدولة) وحقها بالوجود"، لا سيما في ظروف "الضغط السياسي والاقتصادي غير المسبوق وكذلك التهديدات العسكرية من قبل الولايات المتحدة".

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن بيونغ يانغ تمتلك قدرات كبيرة لتوجيه ضربات نووية، واصفة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بـ"قطيع الذئاب".

وكانت صحيفة "نودون سيمبون" المركزية قد أفادت في وقت سابق بأن كوريا الشمالية قادرة على شن ضربة قاسية على أهداف الإمبرياليين الأمريكيين لمنعهم من تكريس الظلم وعدم التوازن"./انتهى/