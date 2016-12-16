إجلاء 6462 شخص من شرق حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن قناة روسيا اليوم أنّ مركز المصالحة الروسي أوضح في بيان صادر عنه الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، أن عملية الإجلاء جرت بمرافقة ضباط من المركز الروسي وموظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك باستخدام 9 قوافل تتكون من حافلات ركاب وسيارات إسعاف.

وأضاف البيان أن القوافل تسير في ممر خاص من حي صلاح الدين في شرق حلب إلى حي الراشدين 4 في ريف حلب الغربي، حيث يركب المسلحون وأفراد عوائلهم من هناك حافلات أخرى للتوجه إلى إدلب.

وأكد مركز المصالحة الروسي أنه أقيمت حواجز خاصة في الممر المذكور من أجل تأمين عملية الإجلاء، مضيفا أن عملية إرسال حافلات إلى شرق حلب وركوب المسلحين وإخراجهم تراقب ليل نهار باستخدام طائرات دون طيار وكاميرات بث مباشر (عبر شبكة الإنترنت) من أجل تجنب الاستفزازات.

وأشار البيان إلى أن عملية إجلاء المسلحين وأفراد عائلاتهم بمراقبة ضباط روس تتواصل صباح الجمعة 16 ديسمبر./انتهى/