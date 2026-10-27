علاج العقم والخصوبة في إيران

وكالة مهر للأنباء: إيران وجهة رائدة لعلاج العقم بتكاليف معقولة (IVF: 2,500–4,500 دولار) ونسب نجاح 30–50%. تتيح أطفال الأنابيب والحقن المجهري وتأجير الرحم (الأم البديلة وفق شروط: زواج، عمر 21–35، إنجاب سابق، فحوصات طبية ونفسية وجينية دقيقة) وتحديد جنس الجنين عبر PGT (نحو 1,500 دولار). تبدأ باقات أطفال الأنابيب من 4,200 دولار وتأجير الرحم من 18,000 دولار. تختلف الآراء الفقهية حول الأم البديلة في الإسلام بين المذاهب، لذا يجب مراجعة أهل العلم والقوانين المحلية قبل القرار، والتأكد من وثائق السفر وتسجيل المولود.

أصبحت إيران اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية في مجال علاج العقم والخصوبة. فبفضل الخبرة الطبية المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتقنيات الحديثة، والتكاليف المعقولة مقارنةً بالدول الغربية، يتجه آلاف الأزواج سنوياً — بما فيهم أزواج من دول الجوار — إلى المراكز الإيرانية للبحث عن حلول فعّالة لمشكلات الإنجاب. وتتيح الأطر القانونية والدينية في إيران خيارات متقدمة مثل أطفال الأنابيب، والتبرع بالبويضات والحيوانات المنوية، وتأجير الرحم، وتحديد جنس الجنين، وهي خيارات محظورة أو مقيّدة في كثير من الدول الأخرى.

مولود جديد من خلال تأجير الرحم في إيران، حيث تحمل ممرضة مسلمة طفلاً حديث الولادة ملفوفاً بمنشفة بيضاء داخل المستشفى، مع شعار مركز فيتالايف للخصوبة.

أطفال الأنابيب في إيران

تُعدّ تقنية أطفال الأنابيب (IVF) حجر الأساس في علاج العقم في إيران، وقد بدأت منذ ولادة أول طفل أنبوب عام 1988، لتصل اليوم إلى مصاف الدول العشر الأولى عالمياً في هذا المجال. تتم العملية عبر تلقيح البويضة بالحيوان المنوي في المختبر، ثم إعادة الجنين إلى رحم المرأة بعد ثلاثة إلى خمسة أيام. وفي الحالات التي يعاني فيها الرجل من مشكلات في الحيوانات المنوية، تُستخدم تقنية الحقن المجهري (ICSI) لتحسين فرص الإخصاب.

وتتميز المراكز الإيرانية بتجهيزاتها الحديثة، وأطبائها ذوي الخبرة الطويلة، ونسب نجاح تتراوح عموماً بين 30% و50%، وترتفع إلى نحو 65% لدى النساء دون سن 35. وتتراوح تكلفة الدورة الواحدة بين 2,500 و4,500 دولار أمريكي، مقارنةً بـ12,000 إلى 20,000 دولار في الولايات المتحدة، دون التنازل عن جودة الرعاية. كما تتيح المراكز الإيرانية خيارات متقدمة مثل نقل الأجنة في اليوم الخامس، والتجميد، والتشخيص الجيني قبل الزرع (PGT)، وتقليل مدة الانتظار لبدء العلاج.

تأجير الرحم في إيران: الأم البديلة أو الرحم البديل في طهران

يُعدّ تأجير الرحم من أكثر الخيارات التي يبحث عنها الأزواج الذين لا تستطيع الزوجة حمل الجنين لأسباب طبية. وفي إيران، يُسمح بتأجير الرحم (الأم البديلة) ضمن أطر قانونية ودينية واضحة، وتُعدّ طهران من أبرز المدن التي تحتضن مراكز متخصصة في هذا المجال، حيث تتوفر خدمات طبية متكاملة ومتابعة دقيقة في مختلف مراحل العملية.

ويستهدف هذا الخيار النساء اللواتي يعانين من مشكلات في الرحم أو استئصال الرحم أو أمراض تجعل الحمل خطراً على صحتهن. وتُجرى العملية عادةً عبر أطفال الأنابيب، حيث يُنقل الجنين إلى رحم الأم البديلة، مع الالتزام بمعايير طبية وأخلاقية صارمة.

وتشترط المراكز الإيرانية عدة معايير لاختيار الأم البديلة، منها أن تكون المرأة متزوجة وبموافقة زوجها الخطية، وأن يتراوح عمرها بين 21 و35 عاماً، وأن تكون قد أنجبت سابقاً حملاً ناجحاً واحداً على الأقل، وألا تعاني من أمراض مزمنة أو مشكلات في الرحم، وأن تكون نتائج فحوصات الأمراض المعدية والفحص الجيني سلبية، مع اجتياز تقييم نفسي من أخصائي مؤهل. ولا تُقبل سوى نسبة صغيرة من المتقدمات، إذ تخضع كل متقدمة لفحص دقيق وشامل يضمن سلامتها وسلامة الجنين.

عمليّة تأجير الرحم في إيران

تسير عملية تأجير الرحم في إيران وفق مراحل منظمة تبدأ بالاستشارة الطبية الأولية وتقييم الحالة، ثم إعداد الوثائق القانونية وتوقيع العقد وتوثيقه، يليها اختيار الأم البديلة بعد فحص طبي ونفسي دقيق، ثم مرحلة أطفال الأنابيب ونقل الجنين، وأخيراً متابعة الحمل والولادة. وتشترط المراكز الإيرانية أن يكون الزوجان متزوجين رسمياً، مع تقديم وثيقة الزواج، وأن تتوفر ضرورة طبية مثبتة. وتستغرق العملية من حيث التخطيط عدة أشهر، بينما يمتد الحمل تسعة أشهر، وتُجرى المتابعة الطبية بانتظام لضمان سلامة الأم والجنين.

وتشمل الوثائق المطلوبة من الوالدين الدوليين: جوازات سفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل، وعقد الزواج مترجماً إلى الفارسية ومصدقاً من السفارة الإيرانية، وتقريراً طبياً يثبت ضرورة تأجير الرحم، ونماذج موافقة موقعة من كلا الزوجين، وصوراً شخصية، وقد تتطلب بعض الجنسيات تصديقاً إضافياً من سفارتها. وتستغرق معالجة الوثائق عادةً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مع مرافقة قانونية في الترجمة والتوثيق.

الأم البديلة في الإسلام

تختلف الآراء الفقهية حول الأم البديلة في الإسلام بين المذاهب. ففي الفقه الشيعي، تُجيز بعض الآراء استخدام الأم البديلة ضمن شروط محددة، بينما يرى كثير من علماء أهل السنة أن تأجير الرحم والتبرع بالبويضات يتعارضان مع مبدأ حفظ النسب. لذلك، على الأزواج المسلمين — وخاصة القادمين من دول ذات أغلبية سنية — مراجعة أهل العلم الموثوقين قبل اتخاذ القرار، والتأكد من توافق الإجراء مع معتقداتهم وقوانين بلدانهم. وتُعدّ هذه المسألة من أهم ما يجب دراسته قبل السفر للعلاج.

تحديد جنس الجنين في إيران

يتيح التشخيص الجيني قبل الزرع (PGT) في بعض المراكز الإيرانية الحصول على معلومات عن الكروموسومات، بما فيها جنس الجنين في حالات محددة. ويُستخدم تحديد جنس الجنين في إيران لأسباب طبية أو شخصية ضمن ضوابط طبية وأخلاقية وقانونية. وتُقدَّر تكلفة هذه الخدمة بنحو 1,500 دولار أمريكي ضمن برامج بعض المراكز. وقبل اتخاذ القرار، يجب التأكد من سياسة المركز، ومن توافق الإجراء مع القوانين في بلد الزوجين، إذ تختلف شرعية تحديد الجنس بين الدول.

التبرع بالبويضات في إيران

يُعدّ التبرع بالبويضات في إيران من أبرز خيارات الإنجاب للأزواج الذين لا تستطيع الزوجة فيها استخدام بويضاتها بسبب انخفاض المخزون أو ضعف الجودة أو بلوغ سن اليأس. وتسمح القوانين الإيرانية بهذا الإجراء ضمن أطر طبية ودينية واضحة، مع التزام صارم بالخصوصية، حيث يمكن إبقاء هوية المتبرعة مجهولة. وتخضع المتبرعات لفحوصات طبية ونفسية وجينية شاملة، ويشترط أن تكون أعمارهن بين 20 و35 عاماً، مع نجاح حمل سابق. وتتراوح تكلفة العملية بين 3,500 و5,500 دولار، وهي من الأقل عالمياً مقارنةً بجودة الرعاية.

مزايا العلاج العقم في إيران

تجمع إيران بين عدة عوامل تجعلها وجهة مفضلة: الخبرة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة، والتكلفة المناسبة مقارنةً بالدول الغربية، ونسب النجاح المرتفعة، والخدمات المتكاملة من الاستشارة حتى ما بعد العلاج، والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية واحترام تقاليد المرضى الأجانب. كما تتميز بفترة انتظار قصيرة لبدء العلاج، وبنية تحتية للسياحة العلاجية تشمل خدمات الترجمة والنقل والإقامة.

وتُصنَّف إيران ضمن الدول الآمنة في المنطقة، وتخضع المراكز الطبية لإشراف وزارة الصحة التي تجري مراقبة منتظمة لضمان جودة الأدوية والمعدات والالتزام بالمعايير الصحية. كما تتيح المراكز خدمات الدعم النفسي والترجمة بعدة لغات، مما يخفف من توتر المرضى وييسّر إقامتهم.

باقات علاجية شاملة

تقدّم بعض المراكز باقات متكاملة تشمل الخدمات الطبية والخدمات التكميلية. فمثلاً، تبلغ تكلفة باقة أطفال الأنابيب نحو 4,200 دولار وتشمل الاستشارة الطبية قبل السفر، وحجز الموعد، والفحوصات والإجراءات الطبية، ومتابعة المريض بعد العلاج، إضافةً إلى الحصول على الفيزا، والاستقبال من المطار، وشريحة موبايل مع إنترنت، والترجمة داخل المركز، والإقامة في فندق ثلاث نجوم لثلاثة أيام، والنقل من وإلى المركز. وتتوفر باقات أخرى لأطفال الأنابيب مع التبرع بالحيوانات المنوية بنحو 4,700 دولار، وأخرى مع التبرع بالبويضات بنحو 5,500 دولار، مع الخدمات التكميلية ذاتها. أما باقات تأجير الرحم فتبدأ من 18,000 دولار للباقة العادية (تشمل دورة أطفال أنابيب وعمليتي نقل جنين)، وتصل إلى 28,000 دولار للباقة المضمونة وفق شروط المركز. ويجب على المرضى الحصول على تقدير مكتوب كامل قبل البدء، والتأكد مما تشمله الباقة وما يُدفع بشكل منفصل.

الخطوات العملية للبدء

لبدء رحلة العلاج، يمكن للمرضى زيارة الموقع الإلكتروني تأجير الرحم في ايران للحصول على المعلومات الأولية عن البرامج والباقات والخدمات. بعد ذلك، يُنصح بإرسال رسالة عبر واتساب إلى الرقم +989379204479 لتبدأ عملية الاستشارة، حيث يمكن مشاركة التقارير الطبية ومناقشة الخيارات المناسبة والحصول على تقدير تفصيلي للتكاليف.

اعتبارات مذهبية وقانونية

قبل السفر، يجب على المرضى مراجعة أهل العلم والجهات القانونية المختصة في بلدهم، خاصةً فيما يتعلق بالنسب، والحالة القانونية للوالدين، وتسجيل المولود، ووثائق السفر. كما يُنصح بالتأكد من إجراءات تأشيرة الدخول إلى إيران، والتحقق من قبول بلدهم لشهادة الميلاد والوثائق الصادرة بعد الولادة.

زوجان سعيدان من الدول العربية يحملان طفلهما الرضيع في صالة مطار بطهران بعد إتمام رحلة تأجير الرحم بنجاح، مع حقائب السفر والزهور للاحتفال بالعودة إلى الوطن.

خاتمة

يمثل علاج العقم في إيران خياراً موثوقاً وفعّالاً لكثير من الأزواج، بفضل مزيج من الخبرة الطبية والتقنيات المتقدمة والتكاليف المعقولة. وسواء كان الخيار هو أطفال الأنابيب أو تأجير الرحم أو تحديد جنس الجنين، فإن المعلومات الدقيقة والاستشارة المتخصصة تبقى الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الأبوة والأمومة. للبدء، يمكن زيارة الموقع https://cheapsurrogacy.com/ ثم التواصل عبر واتساب على الرقم 989379204479 + لبدء الاستشارة.