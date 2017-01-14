قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي قبالة عسير

يذكر ان القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت أمس الاول الخميس قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مواقع الجيش السعودي ومنافقيه في منفذ علب الحدودي بعسير.



واشارت "المسيرة نت" الى العديد من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصارعهم وجرح عدد أخر مساء أمس الجمعة في عملية عسكرية مباغتة نفذتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق منفذ الخضراء قبالة نجران بحسب مصدر عسكري.

وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحرقوا آلية عسكرية و3 خيام ودمروا موقع المرتزقة خلال العملية العسكرية المباغتة شرق منفذ الخضراء.

وكان عدد من مرتزقة ومنافقي العدوان لقوا مصارعهم الأربعاء الماضي خلال محاولة تقدم لهم باتجاه منفذ الخضراء قبالة البقع في نجران./انتهى/