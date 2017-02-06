الأردن يسلم مختلس المليار دولار العراقي للإنتربول بدل بغداد

وقالت مصادر أردنية في تصريحات لصحيفة "عكاظ"، إن اعتقال المتهم زياد طارق عبد الله قطان، جاء بطلب من الإنتربول، وبالتالي ستسلم السلطات الأردنية المتهم إلى الإنتربول وليس الجهات العراقية.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت الأسبوع الماضي المدان القطان الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية، من بينها نائب الأمين العام السابق.

وأضافت في بيان أن الاعتقال يأتي بعد أن أرسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية الإنتربول التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.

ووفق ما أوردته هيئة النزاهة العراقية، فإن القطان كان قد تسلم عدة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيّة في الحكومة الموقتة للمدة من 28 حزيران 2004، ولغاية الثالث من حزيران 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز./انتهى/