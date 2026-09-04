الالتزام بشروطنا يسبق فتح مضيق هرمز أو أي تفاوض مع واشنطن

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السفير الإيراني في مصر مجتبى فردوسي بور، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة إسلام آباد، ونفذت اعتداءات على جنوب إيران، مؤكداً أن طهران لن توافق على فتح مضيق هرمز أو استئناف المفاوضات مع واشنطن قبل التزامها بالشروط الإيرانية.

وأضاف فردوسي بور، في تصريحات للميادين، أن الولايات المتحدة تواجه استحقاق الانتخابات النصفية، إلى جانب نقص في الذخائر ووجود توجهات متعارضة داخل الإدارة الأميركية بشأن الحرب.

وأكد فردوسي بور أن إيران قادرة على استهداف الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، مشدداً على أن استهداف البنية التحتية الإيرانية انطلاقاً من القواعد الأميركية في دول المنطقة سيقابل برد إيراني.

وأشار فردوسي بور إلى أن القوانين الدولية لا تسمح لدول المنطقة باستخدام أراضيها وأجوائها منطلقاً للاعتداء على إيران، داعياً إلى تأسيس تحالف إقليمي للتعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي بين دول المنطقة.

وأوضح فردوسي بور أن منطقة سيريك لها خصوصية جغرافية وأبناؤها مقاومون كما سائر الشعب الإيراني والعدوان عليها جريمة وفق القانون الدولي، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تستوعب بعد أن الشعب الإيراني شعب مقاوم لا يمكن أن يستسلم.

وفي ما يتعلق بـ"تحالف مكة"، قال فردوسي بور إن الأهداف الكامنة وراء تشكيله لم تتضح بعد، مؤكداً استعداد إيران للتعاون بما يخدم مصالح المنطقة وشعوبها.

المصدر: الميادين

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