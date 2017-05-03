ظريف يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق خلال زيارته إلى باكستان اليوم لمتابعة حادثة "مير جاوة" الارهابية.

وفي هذا اللقاء أشار ظريف الى مستوى العلاقات بين ايران وباكستان ، معتبرا أن العلاقات بين طهران واسلام آباد تتسم بالايجابية وهي في نفس الوقت قابلة للتطوير والتنمية وذلك نظرا الى رغبة قادة البلدين في تعزيز العلاقات وتطويرها.

بدوره أعرب رئيس المجلس الوطني الباكستاني عن أسفه لحادث ميرجاوه الارهابي والذي استشهد على اثره عدد من حرس حدود الجمهورية الاسلامية يوم الأربعاء الماضي.

واعتبر سردار أياز صادق أن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي من أهم البلدان بالنسبة لباكستان وأن البلدين وباعتبارهما بلدان اسلاميان يمكنهما أن يبنيا علاقات وطيدة مع بعضهما البعض.

وأبدى المسؤول الباكستاني استعداد بلاده للتعاون مع ايران للعمل المشترك والتنسيق لتجنب وقوع حوادث مشابه لحادث ميرجاوه الارهابية./انتهى/