وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا

وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الاناضول أن ظريف سيبحث مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية في طليعتها الملف السوري.
وأشارت المصادر إلى أن ظريف سيصل أنقرة مساء اليوم ويلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو./انتهى/
يعتزم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القيام بزيارة رسمية اليوم الأربعاء إلى تركيا لإجراء مباحثات مع مسؤوليها.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الاناضول أن ظريف سيبحث مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية في طليعتها الملف السوري.
وأشارت المصادر إلى أن ظريف سيصل أنقرة مساء اليوم ويلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو./انتهى/
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