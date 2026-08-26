قاليباف: أي حوار بعزة لا ينبغي أن يُفسّر على أنه مساومة

أفادت وكالة مهر للأنباء، ردّ رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة إلى المدير المسؤول لصحيفة كيهان، على ما ورد في رسالته، مؤكداً أن أي إجراء عقلاني من موقع ثوري أو أي مسعى لانتزاع حق الشعب من العدو، لا ينبغي أن يُخطأ في تفسيره تحت عنوان المساومة والسلبية.

وأضاف قاليباف في رسالته : إمامنا الكبير، بكل صراحته وصموده في وجه الاستكبار، كان يرى إدارة البلاد وحفظ مصالح الإسلام والمسلمين في إطار العقلانية والتدبير وتشخيص المسؤولين الملتزمين، وعلّمنا أن المعيار هو حفظ الإسلام واستقلال البلاد وعزة الشعب ونفي هيمنة الأجانب. وقد أكد إمامنا الشهيد مراراً على هذه الحقيقة، أن التفاعل مع العالم يختلف جوهرياً عن التبعية والاستسلام، وأن التفاوض، كلما كان ضرورياً، يجب أن يُمارس من موقع القوة، مع الحفاظ على العزة والحكمة والمصلحة.

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