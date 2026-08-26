سناتور أمريكي: الحرب على إيران غير مجدية وغير قانونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، بأن فان هولن قال إن ترامب يستغل بشكل فاضح الحرب غير القانونية على إيران.

وأضاف أن ترامب يواصل استغلال معاناة الشعب الأمريكي، بما في ذلك التداعيات الناجمة عن الحرب غير المفيدة على إيران.

وفي وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز في منشور على منصة «إكس» إن هناك سبباً لتراجع مكانة الولايات المتحدة في العالم، مشيراً إلى أن ترامب يخوض في الوقت نفسه حرباً مع إيران، وحرباً تجارية مع كندا، وحرباً باردة مع الصين، فضلاً عن مساهمته في تصعيد الأزمات من خلال تمكين بنيامين نتنياهو.