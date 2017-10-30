قائد الثورة يعيّن "حسين فدائي" مسؤولاً لدائرة التفتيش بمكتبه

واعرب قائد الثورة الاسلامية في هذا المرسوم عن شكره لجهود حجة الاسلام ناطق نوري الرئيس السابق لدائرة التفتيش بمكتبه.

يذكر ان "حسين فدائي" يعد من المناضلين الثوريين البارزين خلال نهضة الامام الخميني (رض)، حيث عاش غياهب السجون في عهد النظام البهلوي البائد، كما تولى عدة مسؤوليات مهمة بعد الثورة الاسلامية، منها :

- نائب مجلس الشورى الاسلامي عن مدينة طهران في الدورتين السابعة والثامنة

- نائب رئيس لجنة المادة 90 بمجلس الشورى الاسلامي

- قائد لجنة الطوارئ ابان الحرب االايرانية- العراقية

- ممثل السلطة التشريعية في لجنة مكافحة المفاسد الاقتصادية

- رئيس مجلس الاشراف على انتخابات المجالس البلدية والقروية