27 قتيلا ومصابا مدنيا بقذيفة هاون أطلقها الإرهابيون جنوبي دمشق

ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن "قذيفة هاون أطلقها الإرهابيون من جنوب دمشق سقطت على سوق شعبي في حي نهر عيشة ما تسبب بارتقاء 5 شهداء وإصابة 22 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة." بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولفت المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية أطلقت قذيفتي هاون على حيي الميدان والزاهرة ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وذكرت "سانا" أنه تنتشر في جنوب دمشق تنظيمات إرهابية تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين والبنى التحتية.

هذا وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري منذ نهاية الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من جنوب دمشق كبدت خلالها الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وتمكنت من تحقيق تقدم على مختلف المحاور باتجاه منطقة الحجر الأسود./انتهى/