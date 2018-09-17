إنشاء بنك حيوي بحري لأخذ العينات من الكائنات الميكروبيوم في ايران

وصرح الدكتور " ابوالحسن شاهزاده فاضلي" رئيس مركز الذخائر البيولوجية والوراثية لإيران في لقائه من مراسل وكالة مهر للأنباء، بأن هذا المركز تمكن مؤخرا من إنشاء بنك حيوي بحري خاص لاخذ عينات حيوية من كائنات المكروبيوم (المكروبات المتعايشة) الخاصة بالبحار والمحيطات وضمها الى باقي النماذج الحيوية التي تتوفر لدى البنك الحيوي الايراني ضمن مجموعة منفصلة .

وبالاشارة الى أن العينات الحيوية البحرية تعد من أهم مصادر كائنات الميكروبيوم، قال شاهزاده فاضلي أنه يمكننا من خلال تجميع هذه العينات في البنك الحيوي البحري أن نجري العديد من البحوثات في إطار علاج أنواع أمراض السرطان، مضيفا ان هذا الامر قد شكل لنا دافعا لتجميع مختلف انواع العينات الحيوية من بحر قزوين وأيضا المياه الجنوبية للبلاد، وتحديد ماهيتها والحفاظ عليها في البنك الحيوي.

واستذكر الاخير أنه يمكن استخدام هذه الانواع الخاصة من الكائنات الحية الدقيقة في المجال الصناعي وللإجراء البحوثات، كما يمكن من خلالها انتاج الوقود وانتاج أنواع العقارات التي تستخدم لعلاج مرضى السرطان، لافتا الى انه يمكن استثمار هذه العينات الحيوية حتى السنة المقبلة في المجالات المذكورة.

وحول برامج ومخططات هذا المركز قال شاهزاده فاضلي لمراسلة وكالة مهر للأنباء اننا حاليا نمضي في توسيع وتطوير مكتبة البحوث اي البنك الحيوي لدينا، كما أننا في صدد اخذ عينات حيوية في اربعة مجالات وهي: الطاقة، الصحة، البيئة، والمصادر الغذائية./انتهى/