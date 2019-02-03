اليمن: ضباط سعوديون برتب عالية ضمن الأسرى لدى الجيش واللجان الشعبية

وأوضح المرتضى أن الإمارات لم تتفاعل حتى الآن مع اتفاق الأسرى وننتظر الجولة القادمة لمعرفة مدى استعدادها للتفاعل، مؤكدا أن خلافات الإمارات ومرتزقتها لا تعنينا، وما يعنينا هو تنفيذ الاتفاق كاملًا. وذكر أنه تم إبلاغهم بموافقة الأردن على استضافة الجولة الجديدة من التفاوض حول ملف الأسرى، مشيرا إلى أن اليوم هو موعد تسليم الرد على الملاحظات وهي المرحلة الأخيرة من خطوات الآلية التنفيذية لاتفاق الأسرى.

وقال المرتضى "نحن بانتظار استلام رد الطرف الآخر على إفادتنا وسنسلم اليوم ردنا على ملاحظات الطرف الثاني"، لافتا إلى أن لجنة الجثث انتقلت اليوم من العاصمة صنعاء باتجاه مسقط على أمل أن تعقد لقاءات مباشرة مع الطرف الآخر.

المصدر: المسيرة نت