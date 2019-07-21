  1. السياسة
٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨

عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في "جيزان"

عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في "جيزان"

اسفرت عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية عن مصرع عدد من مرتزقة "السعودية" وجرح آخرين.

وافادت" وكالة مهر للأنباء" نقلا عن "المسيرة"، ان الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنّوا سلسلة عمليات عسكرية استهدفت المرتزقة في جيزان.
وأسفرت تلك العمليات عن مقتل عدداً من الغزاة وجرح اخرين. 
هذا وفي وقت تستمر فيه ضربات المقاومة اليمنية الموجعة على مواقع الغزاة في الجبهات الحدودية . /انتهى/ 

رمز الخبر 1896464

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