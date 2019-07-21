عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في "جيزان"

وافادت" وكالة مهر للأنباء" نقلا عن "المسيرة"، ان الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنّوا سلسلة عمليات عسكرية استهدفت المرتزقة في جيزان.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل عدداً من الغزاة وجرح اخرين.

هذا وفي وقت تستمر فيه ضربات المقاومة اليمنية الموجعة على مواقع الغزاة في الجبهات الحدودية . /انتهى/