150 شاحنة أمريكية تدخل الأراضي السورية شرقاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن الشاحنات دخلت سوريا، مساء الإثنين، عبر معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، فيما وصلت الشاحنات، قبل ظهر الثلاثاء، إلى مستودعات بلدتي: خراب عشك، وصرين، شمالي محافظة الرقة السورية (شمال شرق)، حيث أفرغت حمولتها هناك.

ورصدت الكاميرات الشاحنات عقب دخولها للأراضي السورية، حيث كانت تحمل مولدات كهرباء كبيرة، تمنح انطباعا بأنها ستستخدم لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة، أو من أجل توفير الطاقة الكهربائية لقواعد محتملة جديدة.

أما العربات المصفحة، فمن نوع "هامفي"، ذات المهام المتعددة والمرونة في الحركة، حيث درجت الولايات المتحدة على إعطاء هذا النوع من العربات لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من امريكا.

ويتزامن ذلك مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة، على تعديل قانوني يعارض قرار الرئيس دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.

ووفق تقارير إعلامية، تنشر الولايات المتحدة قوة عسكرية قوامها ألفي جندي في سوريا. /انتهى/.