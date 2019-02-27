موسكو ودمشق تدعوان واشنطن لسحب قواتها من سوريا

وجاء في البيان أن "قيادة القوات الأميركية في منطقة التنف تعيق الخروج، وعلاوة على ذلك، تضلل النازحين بشأن عدم إمكانية مغادرة المخيم، وتنشر شائعات بأن ما ينتظرهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، هو الدمار والتجنيد الإجباري في الجيش والاعتقالات".

وأضاف البيان "انطلاقاً من المبادئ الإنسانية العليا، ستنظم الحكومة السورية بالاتفاق مع الجانب الروسي يوم 1 أذار/مارس 2019، قوافل إنسانية إضافية لإعادة النازحين في خيم الركبان طوعاً ودون عائق إلى أماكن إقامتهم الدائمة"، موضحاً أن "دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة"

ودعت روسيا وسوريا في البيان المشترك الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا، والتي تتواجد فيها بشكل غير قانوني.

يذكر أن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب اتفق مع نظيره التركيّ رجب طيب إردوغان في 22 شباط/ فبراير الجاري على مواصلة التنسيق لإنشاء منطقة آمنة محتملة في سوريا فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستترك مئتي جندي أميركي في سوريا لفترة من الوقت لتحفيز الحلفاء ولغايات استخبارية بعد انسحاب القوات الأميركية منها.

إعلان ترامب إبقاء 200 عسكري أميركي بعد قراره الأول إعلان سحب قواته من سوريا واجه انتقادات حادة لقرار سحب نحو 2000 جندي أميركي بحلول 30 نيسان/ أبريل المقبل والذي وقعّه البنتاغون، حتى من أعضاء في حزبه الجمهوري الذين يرفضون بشدة هذه الخطوة.