افتتاح خط طيران جديد مباشر من قشم إلى مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن شركة "قشم إير" الإيرانية افتتحت صباح اليوم خط طيران مباشر من قشم إلى مسقط وبالعكس بحضور سفير إيران في عمان نوري شاهرودي ومدير منظمة المناطق الحرة في قشم حميد رضا مومني وعدد من الضيوف وذلك في مطار مسقط الدولي.

وأشار عضو لجنة الإدارة والتعاون الثقافي والاجتماعي والسياحي في منظمة المناطق الحرة في قشم عبد الجواد كمالي، إلى إن السياسة التنموية التي تتبعها الخطوط الجوية في قشم تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عدد السياح من مسقط وبالعكس.

وأعرب كمالي عن أمله في أن تكون هذه الخطوات الواعدة بداية لرفع مستوى التبادل التجاري والسياحي بين عمان وقطر والإمارات المتحدة مع هذه جزيرة قشم. /انتهى/