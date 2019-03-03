طهران تبحث سبل تنمية التجارة الثنائية مع مسقط

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن السفیر الایرانی فی مسقط "محمد رضا نوری"، تباحث مع الوزیر المسؤول عن الشؤون المالیة فی سلطنة عمان "درویش بن اسماعیل البلوشی"، زیادة حجم التجارة البینیة، التی تجاوزت ۱ ملیار دولار فی ۱۰ شهور خلال فترة ۲۱ مارس / آذار ۲۰۱۸ حتی ۲۱ ینایر / کانون الثانی ۲۰۱۹، بنمو فاق ۶۰ بالمئة عن الفترة المماثلة السابقة./انتهی /