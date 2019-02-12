افتتاح مشاريع عدة في سواحل مكران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد سلاح البحرية في الجيش الايراني الادميرال "حسين خانزادي" اوضح خلال افتتاح مشاريع مختلفة في سواحل مكران اننا نشهد اليوم قسم مهم من البنى التحتية والتطور في سواحل مكران ومنطقة جنوب شرق البلاد كما ان لهذه المنطقة مستقبل مزدهر ومشرق.

وأضاف أن إيران شهدت تطورا نادرا في ظل العقوبات الاقتصادية والثقافية وهذه ثورة كبيرة وذكية تحت ظل قياذدة قائد الثورة الذي ولى اهتمام خاص للمناطق المحرومة مما جعلها مزدهرة ومرفهة.

وأشار خانزادي إلى ان إيران تمضي بنمو متسارع في العقد الخامس للثورة لتحقيق اهداف الثورة الإسلامية منوها إلى انه في السنوات القادمة سنشهد مشاريع صحية وثقافية جديدة في المنطقة ومن اهم البرامج التي ستنفذ تطوير المنظومة الجوية لموظفي وسكان المدينة.

يشار إلى أنه تم افتتاح 408 شقة سكنية جديدة ومجمع تجاري وترفيهي ومحطة محروقات./انتهى/