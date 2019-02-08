حزب الله: أميركا تتجه نحو المزيد من الفشل في العالم

وأشار دعموش خلال حفل توقيع كتاب "ان مع الصبر نصرا" في مجمع سيد الشهداء، في الضاحية الجنوبية الذي يروي مذكرات قائد الثورة الايرانية، لمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران الى "ان هزائم اميركا واسرائيل وحلفائهما في المنطقة، وفي المقابل انتصارات محور المقاومة في العراق وسوريا واليمن وفلسطين ولبنان، كان بفعل الصبر والثبات والصمود أيضا، التي تحلت به المقاومة ودول وشعوب المنطقة".



واعتبر: "ان أميركا تتجه نحو المزيد من الفشل في المنطقة والعالم، كما أن اسرائيل تسير نحو المزيد من القلق والخوف، وفي المقابل محور المقاومة يتجه نحو المزيد من تحقيق الانجازات رغم المصاعب، بفعل الصبر والثبات والاصرار على مواجهة التحديات والعقوبات والأخطار".



ورأى: "ان الصراع في المنطقة قائم وقد يأخذ أشكالا مختلفة، كما قال الأمين العام لحزب الله وان استمرار هذا الصراع، والتهديدات التي يطلقها الأعداء ضد شعوب ودول المنطقة، تتطلب المزيد من الصمود والثبات والتمسك بعناصر القوة التي نملكها، وفي مقدمها المقاومة والقدرة على التحمل والصبر في المواجهة، لإلحاق الهزيمة الكاملة بالمحور الأميركي، وتجذير محور المقاومة ودوره ومشروعه في المنطقة".



وأكد: "ان القوة الاساسية التي تستند اليها المقاومة في لبنان اضافة الى القوة المعنوية من ايمان وصدق واخلاص، هي ارادة وعزم وتصميم وشجاعة مجاهدينا، واحتضان شعبنا لهذه المقاومة وتمسكه بخيارها وقدرته على التحمل والصبر والثبات والصمود والبقاء والاستمرار".



وختم دعموش: "هذه هي القوة التي نستند اليها، وهي التي انتصرنا بها في المقاومة، وهي التي نصمد بها في المقاومة، وهي التي نراهن عليها للانتصار في المستقبل، لأنه انما مع الصبر نصرا".