طهران تؤكد أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

وخلال لقائهما يوم الجمعة في فيينا جرى البحث حول النهوض بالتعاون المشترك بما في ذلك دراسة سبل دعم اللجان الدولية لمكافحة المخدرات لخطط مكافحة المخدرات في ايران وتم التاكيد على ضرورة تطوير تبادل التجارب والتعاون لاسيما فيما يتعلق كشف وضبط المخدرات الصناعية.

واعلن غريب ابادي دعم ايران للدور الممنوح للجنة الدولية في الاشراف على عملية مكافحة المخدرات استنادا للمعاهدات الثلاثية للمخدرات، معربا عن قلقه من اجراءات بعض الدول المخالفة للقرارات من خلال قوننة المواد الخاضعة للرقابة الدولية .

واكد ضرورة ان تواصل اللجان الدولية لمكافحة المخدرات ممارسة دورها المهني في اطار القرارات الدولية./انتهى/