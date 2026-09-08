وزير العدل الايراني: توثيق جرائم العدو جارٍ للمتابعة القضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انه أشار أمين حسين رحيمي خلال حفل تكريم القضاة والموظفين المتميزين بمحافظة همدان، إلى المتابعة القانونية والقضائية للجرائم والأضرار الناجمة عن الحرب، مضيفاً: من أجل دعم الضحايا، من الضروري توثيق الأضرار وتهيئة الظروف لرفع الدعاوى القضائية لدى السلطات المحلية والدولية.

أكد المسؤول أن الأضرار الناجمة عن الحرب لا تقتصر على الأضرار المادية فحسب، بل تشمل أيضاً الأضرار المعنوية والصدمات النفسية التي لحقت بأسر الشهداء والضحايا الآخرين، وضرورة تفعيل دور نقابات المحامين والهيئات القانونية في دعم حقوقهم والسعي لتحقيقها.

وفي إشارة إلى أوضاع البلاد والحرب المفروضة مؤخراً، صرّح المسؤول قائلاً: "بفضل دماء الشهداء، ودعم الشعب، وتعاطف المسؤولين، ستتجاوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الظروف أيضاً".

وأكد وزير العدل على ضرورة الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، قائلاً: "نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى التعاطف والتنسيق بين المسؤولين وفروع الحكومة الثلاثة، ويجب ألا نسمح للعدو بزعزعة تماسك البلاد من خلال بثّ الفتنة".

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