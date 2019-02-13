تركيا لن تشارك في مؤتمر وارسو

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة حريت التركية انه بالاشارة الى انعقاد قمة سوتشي اليوم في تركيا ومؤتمر وارسو في العاصمة البولندية فان تركيا لن تشارك في مؤتمر وارشو المنقعد برعاية بولندا وامريكا.وكان قد نقلت الصحيفة حريت هذا الخبر عن مسؤول كبير المستوى في وزارة الخارجية التركية.

وقال هذا المسؤول الكبير في وزارة الخارجية التركية الذي لم يتم الاشاره الى اسمه ان موقف تركيا من إيران واضح.ولأن مؤتمر وارسو هو ضد ايران قررت انقرة عدم المشاركة به.

ويذكر ان قمة سوتشي ستعقد في إطار محادثات أستانا حول سوريا. وسيشارك في هذه القمة كل من رؤساء إيران وتركيا وروسيا.

وأيضا يبدأ مؤتمر وارسو اليوم في بولندا ، ورغم أنه تمت دعوته اكثر من 80 دولة ، إلا أن العديد من الدول قالت إنها لن تحضر المؤتمر أو ستحضر بتمثيل منخفض المستوى.

وكان قد اعلن كل من الصين والعراق ولبنان والسلطة الفلسطينية وروسيا عدم مشاركتهم في المؤتمر فيما تعاطت الدول الاوروبية مع هذا المؤتمر بشكل أقل من عادي.

وقالت المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني انها لن تشارك في هذا المؤتمر بسبب جدول اعمالها المحدد مسبقا.

واعلن ايضا كل من وزراء خارجية ايران وفرنسا عدم مشاركتهم بالمؤتمر ، وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه سيحضر الشق المتعلق باليمن فقط في هذا المؤتمر.

ويرجع سبب اختيار بولندا لاستضافة هذا المؤتمر الى رغبة بولندا في التوسط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية بشأن إيران.ويذكر ان بولندا هي أحد حلفاء امريكا المخلصين في أوروبا ،وتدعو دائما إلى إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في اراضيها./انتهى/