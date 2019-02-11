ناطق نوري: الأجيال الجديدة هي ورثة جيدة للثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه صبح اليوم الاثنين انضم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام علي أكبر ناطق نوري ، إلى الحشود المشاركة في مسيرات ذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية في طهران.

وقام حجت الاسلام ناطق نوري بالتصريح لوكالة مهر إلى أن الحفاظ على التحالف وتعاطف الناس كان رمزا لانتصار الثورة وفهمها وتفهمها ، الأمر الذي جعل أهل الجيل الجديد ، على وجه الخصوص ، يفهمون الظروف الجديدة وأن يكونوا ورثة جيل الثورة، مؤكداً على ضرورة أن يفهم الشعب ويدرك أهمية قدرة فصل القضايا بعضها عن بعض. /انتهى/.