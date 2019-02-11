روحاني: لن نستأذن أحداً لنصنع صواريخنا

وكالة مهر للأنباء- القى الرئيس الايراني حسن روحاني كلمته في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية أعرب خلالها عن تهنئته للشعب الايراني ولقائد الثورة الاسلامية بهذه المناسبة العطرة، مؤكداً على أن الجماهير الإيرانية هي التي منحت نظام الجمهورية الإسلامية استقلاله وعزته.

وأضاف روحاني إن احتشاد الجماهير للمشاركة في احتفال الثورة الأربعين أحبط مؤامرات الأعداء التي خطط لها الأعداء طيلة العام الماضي، مشيرا الى ان الاعداء انتزعوا في عهد الشاه البائد ثلثي الاراضي الايرانية مؤكدا انهم انتزعوا ايضا جزءا من جنوب ايران في السنوات السبعة الأخيرة من حكم الشاه البائد.

كما ذكرّ الرئيس الايراني بأن الشعب الايراني احبط مؤامرة عدوان نظام صدام ضد ايران الذي مولته الدول الرجعية في المنطقة.

مشددا انه يتعين على العالم أن يدرك أن قوة ايران تضاعفت عدة مرات عما كانت عليه خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران.

وقال روحاني: لم ولن نستأذن أحدا في تعزيز قدراتنا العسكرية من أجل الدفاع عن بلادنا، معتبراً إن سيادة البلاد على جميع أراضيها في مقدمة الانجازات التي حققتها الثورة الاسلامية، ونعتز بتغيير نظام اللا مشروعية في ايران وبنائه على اساس الاسلام والجمهورية.

ونوه روحاني الى اننا صمدنا وانتصرنا على كل المؤامرات بفضل اسلامية النظام وجمهوريته وانه لو كانت ثورتنا وطنية وليست اسلامية لما صمدت بوجه كل هذه المؤامرات.

وحول الوضع الداخلي فقد اكد الرئيس الايراني ان الاحزاب ووسائل الاعلام في البلاد حرة بمعنى الكلمة وان من يريد التغيير فعليه ان يذهب الى صناديق الاقتراع وانتخاب من يريد.

مشيرا الى ان التطور الذي حققه الشعب الايراني يعد احد انجازات الثورة الاسلامية والتي تمكنت من تحقيق انتاج وفير من المحاصيل الزراعية بلغ اكثر من 120 مليون طن ، لافتا الى ان الصادرات الايرانية ارتفعت الى 20 ضعف عما كانت عليه قبل انتصار الثورة الاسلامية كما ان الشعب الايراني حقق تطورا صناعيا كبيرا بعد انتصار الثورة الاسلامية على صعيد الانتاج عبر 85 الف مؤسسة صناعية.

وفت روحاني الي إقامة هذه المسيرات في ظل المؤامرات الامريكية المجرمة والصهاينة والرجعية الاقليمية وفرض حظر وممارسة ضغوط ضد الشعب الايراني.

و وصف روحاني هذه المشاركة الشعبية المليونية الهائلة تبديداً لمؤامرات الأعداء./انتهى/.