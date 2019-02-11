  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٦

إيران تستعرض صواريخ بالستية في الذكرى الأربعين لثورتها

إيران تستعرض صواريخ بالستية في الذكرى الأربعين لثورتها

قام الحرس الثوري الايراني بعرض عدد من صواريخه البالستية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام اليوم الحرس الثوري الايراني في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية بعرض عدد من صواريخ ( قدر، قیام و ذوالفقار) في المسيرات  التي قامت بالعاصمة طهران ولقي هذا العرض استقبال كبير من قبل المشاركين.

رمز الخبر 1892150
موسی جعویک

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي