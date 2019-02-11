إيران تستعرض صواريخ بالستية في الذكرى الأربعين لثورتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام اليوم الحرس الثوري الايراني في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية بعرض عدد من صواريخ ( قدر، قیام و ذوالفقار) في المسيرات التي قامت بالعاصمة طهران ولقي هذا العرض استقبال كبير من قبل المشاركين.