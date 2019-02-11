إيران تستعرض صواريخ بالستية في الذكرى الأربعين لثورتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام اليوم الحرس الثوري الايراني في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية بعرض عدد من صواريخ ( قدر، قیام و ذوالفقار) في المسيرات التي قامت بالعاصمة طهران ولقي هذا العرض استقبال كبير من قبل المشاركين.
قام الحرس الثوري الايراني بعرض عدد من صواريخه البالستية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بطهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام اليوم الحرس الثوري الايراني في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية بعرض عدد من صواريخ ( قدر، قیام و ذوالفقار) في المسيرات التي قامت بالعاصمة طهران ولقي هذا العرض استقبال كبير من قبل المشاركين.
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