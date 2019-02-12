السفير الإيراني في البوسنة والهرسك: مؤامرات الأعداء لن تستطيع أن توقف مسيرة الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دولة البوسنة والهرسك أقامت حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية شاركت فيه عدة شخصيات وضيوف في دولة البوسنة والهرسك استقبلهم الايراني السيد محمود حيدري.

والقى السفير الايراني كلمة أمام المشاركين في الحفل وقال " بمثل هذه الأيام وقبل 40 سنة حدثت ثورة شعبية في ايران كان هدفها الرئيسي هو الاطاحة بنظام ديكتاتوري وتابع للأجانب واستعادة استقلال البلاد وحريتها وقيمها الاسلامية والاسلامية".

وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في دولة البوسنة والهرسك " محمود حيدري" قائلا " بعد مرور هذه العقود الأربعة أصبح الشعب الايراني يباهي بالانجازات السياسية والعلمية والاقتصادية والصناعية والثقافية الحاصلة في البلاد".

وأكد حيدري إن مؤامرات الأعداء والقوى الاستكبار العالمي وأياديهم لم ولنتستطيع أن توقف مسيرة الثورة الإسلامية./انتهى/