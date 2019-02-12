اقامة مؤتمر آراء وافكار الشاعر الصوفي "ابوسعيد بن ابي الخير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الاساتذة الايرانيين والتركمان شاركوا بندوة حول ىراء و افكار الصوفي الايراني "ابي سعيد بن ابي الخير " بحضور رئيس المؤسسة الثقافة "اكو" محمد مهدي مظاهري ومساعد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية محمد حسين هاشمي والمدير العام للتعاون الجامعي والثقافي محسن شجاع خاني والسفير الايراني السابق في تركمانستان هاشمي كلبايكاني والسفير التركامني في ايران احمد قربان اف وعدد من الشخصيات العلمية التركمانية بمقر المكتبة التخصصية الدبلوماسية مؤسسة "اكو".

وفي هذه الندوة قال مساعد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية محمد حسين هاشمي ان مستوى العلاقات الثقافية بين طهران وعشق آباد مقبول والتبادل الثقافي بين البلدين مستمر بماسعدة المسؤولين الثقافية.

واضاف محمد حسين هاشمي ان وجوه مثل مختومقلي وابي سعيد بن ابي الخير تركت تاثيرات ايجابية ومن هذا المنطلق تبذل مؤسسته بالتعاون مع معهد اكو الثقافي و السفارة التركمانية في طهران تخطط لاقامة مؤتمر في طهران وعشق آباد يتناول آراء وافكار الصوفي الشهير "ابي سعيد بن ابي الخير".

ولفت هاشمي الى ان المنطقة اليوم تواجه مخاطر عديدة منها نمو التيارات الارهابية والسلفية والوهابية معتبرا ان ترويج افكار و ىراء مختومقلي و ابي سعيد بن ابي الخير من شانها ان يساعد على مواجهة التيارات المتشددة./انتهى/