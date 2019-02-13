الجيش اليمني يسقط طائرة تجسسية سعودية في أجواء الحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "المسيرة نت" إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية للعدوان السعودي أثناء تنفيذها لمهام عدوانية في منطقة كيلو16 بمدينة الحديدة.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد أسقطت أمس الأول طائرتين تجسسيتين معاديتين شرق جبل جحفان في جيزان وفي أجواء منطقة المزرق بحجة.

يٌذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان قد تمكنت بفضل الله من إسقاط 5 طائرات تجسسية تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في جبهات الحدود خلال التسعة الأيام الماضية من الشهر الحالي. /انتهى/.