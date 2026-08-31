ضبط سفينة بالخليج الفارسي کانت تلوث مياه هرمزکان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل مكي زاده: "بعد نشر صور تُظهر تسرب النفط إلى البحر في منطقة ميناء بندر عباس، وتلقي البلاغ عن هذا الانتهاك، تم إرسال فرق من الخبراء وفرق التنظيف إلى الموقع، وتم ضبط السفينة المتسببة بالتلوث".

وأضاف: "كانت السفينة المضبوطة ناقلة بضائع سائبة تحمل سكريات، وقد ألقت خليطًا من النفط المحترق ومياه الصرف الصحي ومخلفات صناعية مباشرة في البحر نتيجة عطل فني في غرفة المحركات".

وأوضح نائب مدير الشؤون البحرية في المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية في هرمزكان: "بسبب تدفق المياه، انتشر التلوث في البحر على شكل بقع صغيرة، تمكنت فرق التنظيف من احتواءها والقضاء عليها".

وبحسب مكي زاده، فقد تم حجز السفينة حالياً وإحالتها إلى السلطة القضائية بعد رفع دعوى قضائية.

/انتهى/