ظريف : مؤتمر وارسو ولد ميتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قال ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران إن مؤتمر وارسو "مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران. أعتقد أن مؤتمر وارسو وُلد ميتاً".

واضاف "أعتقد حقيقة أنهم لا يهدفون إلى إصدار أي نص متفق عليه، ولكن بدلا من ذلك يحاولون استخدام تصريحاتهم نيابة عن الجميع، يظهر أنه ليس لديهم أي احترام هم أنفسهم لهذا المؤتمر".

وقال "أنت لا تجمع في العادة 60 بلدا للتحدث نيابة عنهم، هذا يشير إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك ما يمكن أن يكسبوه من هذا الاجتماع".

ولا يزال معظم جدول المؤتمر غامضا وسط انقسامات عميقة حول السياسة المتعلقة بالمنطقة، إذ تبنت واشنطن العداوة العميقة تجاه إيران.

وسيمثل واشطن نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن الدول الأوروبية الحليفة الكبرى ستشارك على مستوى منخفض.

وستعقد الجلسة الرئيسية الخميس ويلقي فيها بنس وبومبيو ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو كلمات أمام المشاركين.

وحول الموقف من مؤتمر وارسو، اعتبرت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن "مؤتمر وارسو سيضر بأمن الشرق الأوسط"،

ولفت إلى أن "المحاولات لتشكيل تحالفات عسكرية سياسية معينة في المنطقة تعتبر غير بناءة، وتعقّد إقامة صرح حقيقي شامل للأمن".

المصدر: أ ف ب