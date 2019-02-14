الخارجية الإيرانية تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة "سريناغار" الهندية

ودان قاسمي الاعتداء الارهابي في مدينة سريناغار الهندية والذي اسفر عن مقتل وجرح عشرات الاشخاص وقدم تعازيه بهذه المناسبة لدولة الهند الصديقة حكومة وشعبا واعرب عن تعاطفه مع ذوي ضحايا الاعتداء.

وقال، ان ايران باعتبارها من ضحايا الارهاب وبذلت مساع كبيرة وواسعة ومؤثرة على طريق التصدي للجماعات الارهابية واجتثاث جذورها في منطقة غرب اسيا ودفعت ثمنا باهضا لذلك، عازمة على مواصلة نهجها بعزيمة راسخة وترفض مثل هذه الاساليب الدموية واللاانسانية من قبل اية مجموعة ومهما كانت الدوافع والاهداف وتحت اية مسميات كانت.

وافادت وسائل الاعلام الهندية انه تم تفجير عبوة ناسفة في طريق قافلة للقوات الامنية الهندية ما ادى الى مصرع 18 منهم واصابة 20 اخرين./انتهى/