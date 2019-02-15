وافادت 'المسيرة' ان رئيس الثورية العليا اوضح في بيان يوم أمس الخميس أن من يهرول لبيع القضايا الأساسية تحت أي المزاعم والمبررات لا يمكن أن يقبل منه شعبيا.

وأضاف 'الصورة التي ظهر فيها المرتزق اليماني بين بومبيو أمريكا ونتن إسرائيل تختزل المسافة'.

ولفت رئيس الثورية إلى أن اجتماعهم اليوم لا يعني بالنسبة للشعب أكثر من تأكيد المؤكد من تحالفات للدمار وسفك الدماء والتجويع.

وتابع 'رفْعَنا لشعاراتنا المناهضة ليست من فراغ لأنهم يميتون الشعوب فعليا' مشيرا إلى أن الشعب اليمني اليوم أكثر وعيا بالمخططات الإسرائيلية الأمريكية وحلفائهم.

وحول عقد المؤتمر قال محمد علي الحوثي 'مؤتمر وارسو محاولة للتغطية على الهزيمة في سوريا والعراق وتخفيف الصدمة على حلفاء أمريكا في المنطقة'.

هذا وأدان مشاركة الأنظمة العربية ومؤكدا أن من حضره لا يمثل صوت الشعوب العربية./انتهى/