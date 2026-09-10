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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٢:٠٣ م

إسقاط طائرة تجسس سعودية في محافظة حجة اليمنية

إسقاط طائرة تجسس سعودية في محافظة حجة اليمنية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة تجسس سعودية في محافظة حجة بسلاح مناسب.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن إسقاط طائرة تجسس أخرى تابعة للجيش السعودي في أجواء اليمن.

وبحسب التقرير، أعلن العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت، بعون الله، من إسقاط طائرة تجسس مسلحة من نوع "كاريال" تابعة للسعودية في أجواء محافظة حجة بسلاح مناسب.

وقد تسارعت وتيرة إسقاط الطائرات المسيّرة السعودية المعتدية في أجواء اليمن.

وكان يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن في بيان سابق أن هذه القوات تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة من نوع CH4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهمة عدائية قبل دقائق فوق محافظة الجوف.

وأكد أن هذه الطائرة هي الثانية التي تُسقط خلال الـ12 ساعة الماضية، والرابعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد أسقطت جميعها بسلاح مناسب.

/انتهى/

رمز الخبر 1973722

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