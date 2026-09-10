اللواء صفوي: عدوانية أمريكا كانت أفضل مسرّع لنقل ثقل القوة إلى الشرق

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء السيد يحيى صفوي كتب في رسالة له أن النزعة الحربية الأميركية كانت أفضل مسرّع لنقل ثقل القوة والجغرافيا الاقتصادية إلى الشرق، وأن التظاهر بالفتح علامة على الهزيمة، وقبول بتعدد أقطاب القوة والأمن الدوليين.

/انتهى/